Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun biricik eşi sesiyle büyüledi! Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! İzleyen bir daha izledi: ''Meğer ne cevherler varmış!''
Yıllardır ATV'de sunduğu programlar ile gündemden düşmeyen ünlü sunucu Müge Anlı bu kez özel hayatı ile gündemde! Yıllar sonra sosyal medya hesabı açan güzel sunucu hem videolar hem fotoğraflar paylarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Profilinde gezinen takipçileri her seferinde Müge Anlı'nın şarkı performansına takılıp kalıyor. 49 yaşındaki Anlı'nın hesabına önceden yüklediği videosu tekrark gündeme geldi. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girmişti. İşte sevilen sunucunun sosyal medyayı sallayan o videosu...
08.03.2023 13:02 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:03
Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun biricik eşi sesiyle büyüledi! İzleyen bir daha izledi: ''Meğer ne cevherler varmış!''
Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Müge Anlı'nın daha önce yüklediği bir videosu tekrar takipçileri tarafından gündeme taşındı.