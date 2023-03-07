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Haberler Magazin Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rap yıldızı Sefo'nun sosyal medya hesaplarında art arda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü isimlerin yayınladıkları fotoğraflar, "ilan-ı aşk" olarak nitelendirildi. İşte sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşün Melisa Döngel ile Sefo'nun o paylaşımları...

07.03.2023 22:33 - Son Güncelleme: 07.03.2023 22:33
Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rap yıldızı Sefo'nun sosyal medya hesaplarında art arda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

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Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

Hürriyet'te yer alan habere göre; çift, Sapanca'da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan etti.

Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

Çamurlu yollarda offroad yaparken keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan Sefo ve Melisa Döngel'in bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

İşte o paylaşımlar...

Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...

İkilinin paylaşımlarının ardından ünlü isimlerin aşkları da merak edildi. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

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