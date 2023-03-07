Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Sosyal medya onları konuştu! Sapanca tatili meğer...
Sefo ve Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? O detaylar ikiliyi ele verdi! Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rap yıldızı Sefo'nun sosyal medya hesaplarında art arda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü isimlerin yayınladıkları fotoğraflar, "ilan-ı aşk" olarak nitelendirildi. İşte sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşün Melisa Döngel ile Sefo'nun o paylaşımları...
07.03.2023 22:33 - Son Güncelleme: 07.03.2023 22:33
Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rap yıldızı Sefo'nun sosyal medya hesaplarında art arda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; çift, Sapanca'da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan etti.
Çamurlu yollarda offroad yaparken keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan Sefo ve Melisa Döngel'in bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.