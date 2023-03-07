Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ethem’i Kerem Kupacı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 52 yaşındaki oyuncunun memleketi...

KEREM KUPACI KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol alan Kerem Kupacı, Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Pikaçu Kerem rolüyle adını duyurdu.