Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ethem’i Kerem Kupacı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 52 yaşındaki oyuncunun memleketi...
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı dizide Ethem karakterini canlandıran Kerem Kupacı, son bölümle birlikte gündem oldu. ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Pikaçu Kerem rolüyle adını duyuran oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Kerem Kupacı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte 52 yaşındaki Kerem Kupacı'nın memleketi...
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem karakterini canlandıran Kerem Kupacı'nın hayatı merak edildi.
KEREM KUPACI KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol alan Kerem Kupacı, Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Pikaçu Kerem rolüyle adını duyurdu.
Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirilen Kupacı, Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara geri döndü.
Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.