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MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! “5 litre kan kaybettim” Babasına ateş püskürdü

2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bıçaklandığını açıklayan Yurt, olayın detaylarını anlatırken babası için yazdığı satırlarla takipçilerini şoke etti. İşte Eslem Sena Yurt'un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:32
MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

2018 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

"5 LİTRE KAN KAYBETTİM"

Yurt, yaptığı paylaşımda 1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim"

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Babası ve halasıyla yaşadığı sorunları da aktaran Yurt, sözlerine şöyle devam etti: "Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi. O zamanlar üzülüp sonra unutmuştum.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Üniversite yıllarımda yine hiç yanımda olmadı. Mezuniyetim de bile... 7-8 yıl numarası dahi yoktu. Ta ki ben başarılı oldum beni aramaya başladılar.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Ben de oluşumuma katkı sağladığı için! Saygıdan zaman zaman konuşuyordum. Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim.

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler"

MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! 5 litre kan kaybettim Babasına ateş püskürdü

Eslem Sena Yurt'un kim tarafından ve neden bıçaklandığı ise henüz bilinmiyor.