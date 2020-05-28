Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...
4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz iki aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medyada paylaştığı video üzerinden 6 kez ameliyat olan kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
28.05.2020 11:55
- Son Güncelleme: 28.05.2020 12:17
DİĞER GALERİLER