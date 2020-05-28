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Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz iki aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medyada paylaştığı video üzerinden 6 kez ameliyat olan kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

28.05.2020 11:55 - Son Güncelleme: 28.05.2020 12:17
Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

2016 yılında Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası olmuştu.

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Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

57 yaşındaki Sinan Özen ikizlerinden erkek olana Sanberk kız olana da Neva ismini verdi.

Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

Çiftin ikiz bebek mutluluğu kızları Neva'nın rahatsızlığıyla bozuldu. Henüz iki aylık olan Sinan Özen'in ikizlerinden Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmiş ve birçok ameliyat geçirmişti.

Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

Sinan Özen'in sevenlerinden kızı için dua istediği üzücü haber sonrası sanatçı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! 6 kez ameliyat olan Neva Özen...

Kızının beş kez ameliyat olduğunu söyleyen Özen, 'Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz oldu Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda...

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