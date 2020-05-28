İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...
İrem Derici, Instagram'da Mücbir Sebepler canlı yayınına konuk oldu. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayınında İrem Derici'ye, İrem Derici'nin "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Yayına bağlanan İrem Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek, hesap numarasını verdi. Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine şoke olan Derici, "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" dedi.
28.05.2020 11:17
- Son Güncelleme: 28.05.2020 11:47
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