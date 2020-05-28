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İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

İrem Derici, Instagram'da Mücbir Sebepler canlı yayınına konuk oldu. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayınında İrem Derici'ye, İrem Derici'nin "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Yayına bağlanan İrem Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek, hesap numarasını verdi. Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine şoke olan Derici, "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" dedi.

28.05.2020 11:17 - Son Güncelleme: 28.05.2020 11:47
İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'da yaptığı canlı yayına, önceki akşam İrem Derici konuk oldu. "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye, şarkıcılığı bırakması için para yolladılar.

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İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayını 'Mücbir Sebepler'de önceki akşam İrem Derici'nin "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı.

İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

Yayına bağlanan İrem Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek, hesap numarasını verdi.

İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

"BU KADAR MI YÜK OLDUM?"
Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı, "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" sözleriyle dile getirdi.

İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

Daha sonra şaka yaptığını belirten İrem Derici, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.

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