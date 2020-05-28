İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı! “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” demişti...

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'da yaptığı canlı yayına, önceki akşam İrem Derici konuk oldu. "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye, şarkıcılığı bırakması için para yolladılar.

