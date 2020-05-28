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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Hande Erçel,Murat Dalkılıç ile evlenmeye ikna oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni partneri hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanan Hande Erçel, yeni projesinde eski sevgilisinin bir ara hayatında olan oyuncu Melisa Döngel ile birlikte rol alacak olması dikkat çekerken bomba haber geldi. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın evlilikle ilgili yorumlarına sessiz kalan Hande Erçel, sonunda ikna oldu. Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek.

28.05.2020 12:33 - Son Güncelleme: 28.05.2020 12:43
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel yaklaşık 3 senedir aşk yaşıyor. Bir dargın bir dargın barışık ilişkilerini düzene oturtan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evlenme kararı aldı. Evlilik soruları karşısında sessiz kalan Erçel, ikna oldu ancak görkemli bir tören istemiyor. İşte detaylar...

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Daha önce Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki popçu, güzel oyuncuyla nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Hande Erçel'le popçunun düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Coronavirüs nedeniyle yer konusunda kararsız kalan ikili, Temmuz'un ikinci haftasındaki nikah törenlerini ise sadece aile ve çok yakın dostlarına açıkladı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Geçtiğimiz haftalarda Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasına Merve Boluğur yorumu girdi! Instagram da canlı yayın açarak takipçileriyle buluşan Murat Dalkılıç, corona virüs sebebiyle karantinada olan sevenleriyle sohbet etti.

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