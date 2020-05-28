Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor! Eski sevgilisiyle gündem olmuştu...

Hande Erçel,Murat Dalkılıç ile evlenmeye ikna oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni partneri hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanan Hande Erçel, yeni projesinde eski sevgilisinin bir ara hayatında olan oyuncu Melisa Döngel ile birlikte rol alacak olması dikkat çekerken bomba haber geldi. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın evlilikle ilgili yorumlarına sessiz kalan Hande Erçel, sonunda ikna oldu. Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek.