Seda Akgül'den 4 günlük sokağa çıkma yasağına tuhaf çıkış: Koronadan ölmeyi tercih ederim

Ayrıca özel bir üniversitede 2004-2007 arasında İngilizce verdiği Medya dersleri ile de akademisyenlik yaptı.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV 'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti. Seda Akgül'ün en çok bilinen programı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı oldu. Bu proje ardından 4 Kadın Zamanı ve Gel Konuşalım programının sunucularından biri olarak ekran karşısına çıktı.

Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır. 2016 yılında Avram Habib ile nikah masasına oturdu, çift kısa bir süre sonra olaylı bir şekilde boşandı.