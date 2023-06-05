Sinan Özen 'eşim de ilk defa duyacak, kızımın mezarlık yeri bile hazırdı" itirafı yürek sızlattı! İkiz çocuk babası olan Müge Anlı'nın can dostu...

SON AMELİYATTA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

"Hakikaten diyorum ya yukarısı izin vermedikten sonra hiçbir şey olmuyor. Hani bir laf var ya kul plan yapar kader güler misali. Neva'mız bu dönemde çok zor bir süreçteydi. 1 kilo 700 gram bir çocuğun 7 ameliyat geçirmesi... Son ameliyatta bir mucize gerçekleşti."