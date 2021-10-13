Sinan Engin’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin güzelliğiyle göz kamaştırdı gören dönüp bir daha baktı
Sinan Engin'in gözlerden sakındığı kızına bakın! Eski futbolcu Sinan Engin, 1990 yılında nikah masasına oturduğu Seda Sayan ile 1995'te boşandı ve bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Engin'in Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Elif isimli bir kızı oldu. Ağabeyi Oğulcan Engin'in yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme gelen Elif Engin, geçen temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Stajını da tamamlayan Elif Engin, resmen avukat olurken anne Ayşe Engin, yaşadığı gururu sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Cübbesiyle poz veren Elif Engin ise güzelliğiyle göz kamaştırdı. İşte Sinan Engin'in kızı Elif...
Eski futbolcu Sinan Engin, 1990 yılında nikah masasına oturduğu Seda Sayan ile 1995'te boşandı ve bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Engin'in Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Elif isimli bir kızı oldu.
AVUKAT OLDU
Geçen temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Elif Engin, stajını tamamlayarak resmen avukat oldu.
YAŞADIĞI GURURU PAYLAŞTI
anne Ayşe Engin ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yaşadığı gurur takipçileriyle paylaştı. Ayşe Hanım, "Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah. Yolun açık olsun kızım" ifadelerini kullandı.
Ayşe Engin'in ardından bir paylaşım da Sinan Engin'den geldi. Engin, kızı Elif'in fotoğrafını Instagram hesabından "Canım kızım" notuyla yayınladı.
Binlerce beğeni alan paylaşımda Elif Engin'in güzelliği dikkat çekti. İşte Sinan Engin başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...