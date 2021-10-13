Sinan Engin’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin güzelliğiyle göz kamaştırdı gören dönüp bir daha baktı

Eski futbolcu Sinan Engin, 1990 yılında nikah masasına oturduğu Seda Sayan ile 1995'te boşandı ve bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Engin'in Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Elif isimli bir kızı oldu.