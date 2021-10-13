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Haberler Magazin Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir'den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde sosyal medya hesabında çölde çektiği bir videoyu yayınlayarak gündem olmuştu. Şimdi ise benzer bir paylaşım Neslihan Atagül'den geldi. Eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, mini şortu ve dekolteli üstüyle çölde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni alırken Neslihan Atagül takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...

13.10.2021 18:18 - Son Güncelleme: 13.10.2021 18:21
Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde çölde çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlamış ve gündem olmuştu.

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Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Neslihan Atagül'den de benzer bir paylaşım geldi. Eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, mini şortu ve dekolteli üstüyle çölde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı.

Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Her zaman ki gibi muhteşemsin", "Bakmaya doyamıyorum", "Harika görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Neslihan Atagül, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

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