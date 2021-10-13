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Haberler Magazin Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Didem Soydan, Instagram hesabında yayınladığı son pozla olay oldu. Mavi eteğinin üstüne hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Soydan, yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Soydan'ın paylaşımı çok sayıda magazin sayfası tarafından paylaşılarak hızla sosyal medyada yayılırken ünlü modele tepkiler art arda geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Ne bu terbiyesizlik! Haya diye bir şey kalmadı", "Hiç yakışmadı çok ayıp" yorumlarında bulundu. İşte Didem Soydan'ın çok konuşulan o paylaşımı...

13.10.2021 20:18 - Son Güncelleme: 13.10.2021 20:21
Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan model Didem Soydan, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Mavi eteğinin üstüne hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Soydan, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Soydan'ın paylaşımı çok sayıda magazin sayfası tarafından paylaşılarak hızla sosyal medyada yayıldı.

Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise yapılan paylaşımlara yorumda bulunarak ünlü ismi eleştirdi.

Didem Soydan üstüne hiçbir şey giymeden paylaştı! Sınırları zorladı yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, "Ne bu terbiyesizlik! Haya diye bir şey kalmadı", "Hiç yakışmadı çok ayıp" yorumlarında bulundu.

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