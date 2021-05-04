RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Ne maske ne de mesafe hiçbir şey umurlarında değil! Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! 68 yaşındaki Sinan Çetin önceki gece 51 yaşındaki eşi Rebekka Haas ile birlikte Arnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı. Kuralları hiçe sayan ünlü yönetmen ve eşinin, görüntülendikten sonra söyledikleri 'pes' dedirtti.

04.05.2021 09:42 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:42
Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikili sözleriyle de pes dedirtti. Pandemi süresince maske ve mesafe kurallarına uymaması ile gündeme gelen Sinan Çetin ve eşi önceki geceArnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı.

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Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Yasaklara rağmen maskesiz olması ve her seferinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken usta yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, muhabirlerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.

Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Basın mensuplarının sokağa çıkma yasağını hatırlatmasıyla Rebekka Haas, "Siz gelene kadar moralimiz iyiydi" diye cevap verirken, yürüyüşüne devam etti.

Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Ünlü yönetmen, daha önce de defalarca yasakları delerken görüntülenmişti.

Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

KISITLAMAYI KÖPEĞİYLE AŞTI
Öte yandan usta yönetmen, geçtiğimiz ay kısıtlamalara rağmen maskesiz bir şekilde Arnavutköy sahilinde görüntülenmişti. Sokağa çıkma kısıtlamasını yanına köpeğini alarak aşan yönetmene, bir kadın arkadaşının da eşlik ettiği görülmüştü.