Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler
Ne maske ne de mesafe hiçbir şey umurlarında değil! Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! 68 yaşındaki Sinan Çetin önceki gece 51 yaşındaki eşi Rebekka Haas ile birlikte Arnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı. Kuralları hiçe sayan ünlü yönetmen ve eşinin, görüntülendikten sonra söyledikleri 'pes' dedirtti.
04.05.2021 09:42
- Son Güncelleme: 04.05.2021 09:42