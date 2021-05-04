Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikiliden 'pes' dedirten sözler

Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas yine kural tanımadı! Gazetecilere yakalanan ikili sözleriyle de pes dedirtti. Pandemi süresince maske ve mesafe kurallarına uymaması ile gündeme gelen Sinan Çetin ve eşi önceki geceArnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı.