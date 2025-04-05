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Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Adını Feriha Koydum, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Deniz Uğur, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gündemi meşgul eden boykot çağrılarına dair paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bazı sanatçıların yaptığı boykot paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi. Ünlü isim, "Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu "dayanışmayı" yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi" ifadelerini kullandı. İşte açıklamasının tamamı...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 11:18
Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Deniz Uğur, günlerdir boykot ile oyuncular üzerinden yapılan tartışmalara sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı yazıyla boykot paylaşımları karşısında net bir tavır sergileyerek tepkisini dile getirdi.

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Oyuncuların birbirlerine destek veriyormuş gibi görünmesiyle ilgili bir açıklama yapan Uğur, sektörle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Deniz Uğur, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu "arkadaşlarım" neredeydi acaba?

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi? Yoksa beni susturmaya mı çalıştılar?

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Yok saymayı mı tercih ettiler dersiniz? Gerçekten "arkadaş" mıydı onlar? "Ohh, şimşekleri üzerine çekti" diye seviniyorlar mıydı yoksa?

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle "dayanıştığı" asla görülmemiştir. İçlerinde hırs vardır çünkü, dayanışma değil rekabet ruhu vardır.

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu "dayanışmayı" yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... "Gerçek" olamadınız gitti"

Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

İşte o paylaşım...