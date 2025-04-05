Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Deniz Uğur, günlerdir boykot ile oyuncular üzerinden yapılan tartışmalara sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı yazıyla boykot paylaşımları karşısında net bir tavır sergileyerek tepkisini dile getirdi.

Oyuncuların birbirlerine destek veriyormuş gibi görünmesiyle ilgili bir açıklama yapan Uğur, sektörle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deniz Uğur, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu "arkadaşlarım" neredeydi acaba?

Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi? Yoksa beni susturmaya mı çalıştılar?