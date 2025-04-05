Deniz Uğur’dan boykot paylaşımlarına tepki: Patlak egolu kağıttan bebekler, gerçek değilsiniz!

Deniz Uğur, günlerdir boykot ile oyuncular üzerinden yapılan tartışmalara sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı yazıyla boykot paylaşımları karşısında net bir tavır sergileyerek tepkisini dile getirdi.
Oyuncuların birbirlerine destek veriyormuş gibi görünmesiyle ilgili bir açıklama yapan Uğur, sektörle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Deniz Uğur, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu "arkadaşlarım" neredeydi acaba?
Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi? Yoksa beni susturmaya mı çalıştılar?
Yok saymayı mı tercih ettiler dersiniz? Gerçekten "arkadaş" mıydı onlar? "Ohh, şimşekleri üzerine çekti" diye seviniyorlar mıydı yoksa?
Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle "dayanıştığı" asla görülmemiştir. İçlerinde hırs vardır çünkü, dayanışma değil rekabet ruhu vardır.
Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu "dayanışmayı" yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... "Gerçek" olamadınız gitti"
İşte o paylaşım...