Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesinde yok yok! O isimleri gören şaştı kaldı Hadise, Ebru Şallı, İzel... 'Çapkınım, ilk kez tek eşli oldum' demişti
Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesinde yok yok! O isimleri gören şaştı kaldı. 3 yıl önce verdiği bir röportajda 'Çapkınım, ilk kez tek eşli oldum' demişti. Bir dönem magazin dünyasının hızlı çapkını olarak anılan Sinan Akçıl, her şeyi geride bırakıp gönlünü Burcu Kıratlı'ya kaptırmış ve 2018'de dünyaevine giren Akçıl ile Kıratlı 2 kez evlenip boşanarak 2022 yılında resmen bağlarını koparmıştı. Aşk şarkılarıyla dikkat çeken ve 'beste makinesi' olarak adlandırılan Sinan Akçıl'ın şarkılarını yazarken yaşadığı aşklardan beslendiği ileri sürüldü. Ardından Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri merak konusu oldu. Hadise, İzel, Ebru Şallı... Bakın listede kimler var.
'Çapkınım, ilk kez tek eşli oldum' demişti... Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesinde yok yok! O isimleri gören şaştı kaldı Hadise, Ebru Şallı, İzel...
SİNAN AKÇIL'IN AŞK HAYATI
Şimdilerde bekar olan Sinan Akçıl daha bir kaç ay önce Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Hatta eski eşi Burcu Kıralı'dan gelen açıklama herkesi şaşkına çevirmişti.
İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.
"BİR DAHA HAKİMİN KARŞISINA ÇIKMAYA YÜZÜM YOK"
Akçıl, Burcu Kıratlı ile ilişkisine üçüncü kez şans vermeyeceğini dile getirmişti: Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı.