Sinan Akçıl’ın eski sevgili listesinde yok yok! O isimleri gören şaştı kaldı Hadise, Ebru Şallı, İzel... ’Çapkınım, ilk kez tek eşli oldum’ demişti

"BİR DAHA HAKİMİN KARŞISINA ÇIKMAYA YÜZÜM YOK"

Akçıl, Burcu Kıratlı ile ilişkisine üçüncü kez şans vermeyeceğini dile getirmişti: Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı.