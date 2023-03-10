Aşk-ı Memnu'nun yeni Bülent'i bakın kim çıktı! Matmazel, Behlül ve Nihal'in ardından Batuhan Karacakaya'nın yerini dolduracak o isim bakın kimmiş
Aşk-ı Memnu'nun yeni Bülent'i bakın kim çıktı! Matmazel, Behlül ve Nihal'in ardından Batuhan Karacakaya'nın yerini dolduracak o isim bakın kimmiş... Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Bir dönemin gündemden düşmeyen dizisi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Yeni Aşk-ı Memnu'da Bihter, Behlül, Firdevs, Nihal, Beşir, Matmazel, Adnan Bey'i canlandıracak isimler belli olurken Bülent'i canlandıracak oyuncu da seçildi.
Aşk-ı Memnu'nun yeni Bülent'i bakın kim çıktı! Matmazel, Adnan Bey, Behlül ve Nihal'in ardından Batuhan Karacakaya'nın yerini dolduracak o isim bakın kimmiş...
Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i oldu, peki Behlül ve Nihal kim? Efsane geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'tan gelen o paylaşım geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı.
Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda da yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi.