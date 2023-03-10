Aşk-ı Memnu’nun yeni Bülent’i bakın kim çıktı! Matmazel, Behlül ve Nihal’in ardından Batuhan Karacakaya’nın yerini dolduracak o isim bakın kimmiş

Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda da yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi.