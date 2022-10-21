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Haberler Magazin Sinan Akçıl'dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı çileden çıktı yaptığı hamleyle gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ancak yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl geçtiğimiz mayısta evliliğini sonlandırmıştı. Sinan Akçıl'ın şimdilerde Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Son olarak birlikte düet yapan ikilinin sık sık beraber vakit geçirmesi 'yeni ilişki' iddialarını destekler nitelikteydi. Şimdi de eski sevgili defteri bir hayli kabarık olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 24 yaşına giren sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na doğum günü sürprizi hazırladı. Sürprizi duyan Burcu Kıratlı bakın ne yaptı...

21.10.2022 13:41 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:41
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı...

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Sinan Akçıl’dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Sinan Akçıl 24 yaşına giren sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'na sürpriz yaptı ve doğum gününü kutlamak için Paris'e götürdü.

Sinan Akçıl’dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Bunu duyan Burcu Kıratlı ise eski eşini sosyal medyada engelledi.

Sinan Akçıl’dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

"AŞK TATİLİ"

Aleyna Kalaycıoğlu Paris gezisinden Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Sinan Akçıl’dan sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’na olay sürpriz! Survivor Aleyna düşman çatlattı eski eş Burcu Kıratlı çileden çıktı bakın ne yaptı

Daha çok story atmayı tercih eden Kalaycıoğlu aşk tatilinden gönderi olarak da bu pozunu paylaştı.

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