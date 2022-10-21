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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu: "Babasının hık demiş burnundan düşmüş"

Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu: "Babasının hık demiş burnundan düşmüş"

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu. 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evlenen ve geçtiğimiz haziran ayında ilk evladını kucağına almanın sevincini yaşayan Onur Buldu, Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade etmişti. Kızıyla eğlenceli anlarından bir kare paylaşan Onur Buldu ve kızı Masal'ı görenler şaştı kaldı, "Babasının hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları havada uçuştu.

21.10.2022 14:30 - Son Güncelleme: 21.10.2022 14:30
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun kızı Masal’ı görenlerin nutku tutuldu: Babasının hık demiş burnundan düşmüş

"BABASININ HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun kızı Masal’ı görenlerin nutku tutuldu: Babasının hık demiş burnundan düşmüş

"KIZ ÇOCUK BABASI OLMAK..."

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu haziran ayında baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade eden Onur Buldu gündeme bomba gibi düştü.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun kızı Masal’ı görenlerin nutku tutuldu: Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Güldür Güldür adlı show programında Bilal karakteri ile dikkat çeken Onur Buldu 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evli.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun kızı Masal’ı görenlerin nutku tutuldu: Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Haziran ayında anne - baba olma heyecanını yaşayan Onur - Duygu Buldu çifti sosyal medya gündeminde.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun kızı Masal’ı görenlerin nutku tutuldu: Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Çift, iddiaya göre nazardan korktuğu için bu bilgiyi en yakınlarından bile son ana kadar saklamıştı.

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