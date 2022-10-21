Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu: "Babasının hık demiş burnundan düşmüş"
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu. 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evlenen ve geçtiğimiz haziran ayında ilk evladını kucağına almanın sevincini yaşayan Onur Buldu, Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade etmişti. Kızıyla eğlenceli anlarından bir kare paylaşan Onur Buldu ve kızı Masal'ı görenler şaştı kaldı, "Babasının hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları havada uçuştu.
21.10.2022 14:30 - Son Güncelleme: 21.10.2022 14:30
"BABASININ HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun kızı Masal'ı görenlerin nutku tutuldu.
"KIZ ÇOCUK BABASI OLMAK..."
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu haziran ayında baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade eden Onur Buldu gündeme bomba gibi düştü.