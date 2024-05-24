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9 yıl önce boşanmıştı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un “Annesine çekmiş” dediği oğluna bakın! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı...

Gözde Kansu, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Altuğ, bu kez ilk göz ağrısıyla gündeme geldi. Altuğ'un "Annesine çekmiş" dediği büyük oğlu Kuzey son haliyle görenleri hayran bıraktı. İşte Emre Altuğ'un yakışıklı oğlu Kuzey'in son hali...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 10:43 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:58
9 yıl önce boşanmıştı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un “Annesine çekmiş” dediği oğluna bakın! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı... 1

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Çağla Şıkel ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

9 yıl önce boşanmıştı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un “Annesine çekmiş” dediği oğluna bakın! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı... 2

Dönemin en popüler çiftlerinden olan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu.

9 yıl önce boşanmıştı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un “Annesine çekmiş” dediği oğluna bakın! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı... 3

Boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen Altuğ ile Şıkel, birbiri haklarında yaptıkları açıklamalarla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

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