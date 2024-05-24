9 yıl önce boşanmıştı! Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’un “Annesine çekmiş” dediği oğluna bakın! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı...

Gözde Kansu, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Altuğ, bu kez ilk göz ağrısıyla gündeme geldi. Altuğ'un "Annesine çekmiş" dediği büyük oğlu Kuzey son haliyle görenleri hayran bıraktı. İşte Emre Altuğ'un yakışıklı oğlu Kuzey'in son hali...