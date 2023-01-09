Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise'nin Eurovision performansına olay gönderme: "O zamanlar bayağı kafa patlatmıştım..."
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise'nin Eurovision performansına olay gönderme! Bir dönem magazin dünyasının hızlı çapkını olarak anılan Sinan Akçıl, her şeyi geride bırakıp gönlünü Burcu Kıratlı'ya kaptırdı. 2018'de dünyaevine giren Akçıl ile Kıratlı 2 kez evlenip boşanarak 2022 yılında resmen bağlarını kopardı. Aşk iddialarıyla son günlerde gündemden düşmeyen Akçıl, son olarak single çalışmaları için bir araya geldiği Defne Samyeli ile anıldı. Samyeli'nin 'aşk yok iş var' açıklamasının ardından Sinan Akçıl bu kez de eski aşkı Hadise hakkında yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Geçmişte büyük bir aşk yaşayan ikiliden Hadise, 2009 yılında Eurovision'a katılarak büyük bir başarıya imza atmıştı. O dönem sevgilisini yarışmaya yalnız göndermek zorunda kalan Akçı, bakın neler söyledi.
09.01.2023 16:18 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:46
"O ZAMANLAR BAYAĞI KAFA PATLATMIŞTIM..."
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise'nin Eurovision performansına olay gönderme!
İzlanda 218 puanla ikinci, Azerbaycan 207 puanla üçüncü olurken, 18'inci sırada sahneye çıkan temsilcimiz Hadise de "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü oldu.
Eurovision'un resmi Youtube kanalından alınan verilere göre Hadise'ni "Düm Tek Tek" performansı dünyada en çok izlenen 2. Eurovision videosu oldu!