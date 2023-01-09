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Haberler Magazin Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

İki ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuş, 2017 yılında da oğulları Okan Ali Şakrak'ı kucaklarına almışlardı. Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın aşk dolu paylaşımlarına gıpta ile bakılıyordu. Ancak bir süredir çiftin evliliklerinin üstüne kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Boşanacakları da söylenen ünlü çiftten açıklama niteliğinde ilk paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

09.01.2023 16:04 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:04
Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak’ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisindeki arkadaşlıkları dikkat çekmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak’ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Düvenci ve Şakrak çifti 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda evlenmişti.

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak’ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Kaz Dağları'nda bulunan Yeşilyurt Köyü'ndeki bir otelde birbirlerine 'evet' diyen çiftin mutlu günlerinde yakın dostları ikiliyi yalnız bırakmamıştı.

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak’ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak’ın boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi! 8 yıllık evlilik...

Evlilikleriyle bakanları imrendiren çiftin evliliklerinden Okan Ali Şakrak adından bir de oğulları dünyaya gelmişti.

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