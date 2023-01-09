Prens Harry’i tutabilene aşk olsun! Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etti şimdi de üvey annesi Camilla’yı hedef aldı

Harry, Pazar gecesi Spare isimli kitabını tanıtmak için "60 Dakika" programına katıldı ve üvey annesi Camilla hakkında açıklamalarda bulundu.

'Camilla'nın imajını düzeltmesi gerekiyordu. İngiliz basınıyla güçlü bağlantılarının olması onu tehlikeli biri yapıyor. Her iki tarafta da bilgi alışverişi için büyük bir istek vardı. Hieyarşi üzerine inşa edilmiş bir ailede Kraliçe Eşi olma yolunda ilerlerken sokakta kalacak insanlar ve cesetler olacaktı. Ben de kendimi o cesetlerden biri gibi hissettim.'