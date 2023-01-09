Prens Harry'i tutabilene aşk olsun! Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etti şimdi de üvey annesi Camilla'yı hedef aldı
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı yayınlamasına ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Nitekim Harry'nin yayınlanacak kitabından ilk detaylar ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile. Geçtiğimüz günlerde hem özel hayatına hem de Kraliyet'e dair bir takım itiraflarda bulunan Harry'nin bu kez hedefinde üvey annesi Camilla vardı.
Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Prens Harry, bu reality şovun yeni bölümünde ise yakında yayımlayacağı otobiyografisi Spare'den bir bölüm paylaşmıştı. Harry paylaştığı bölümde abisi William'ın kendisini dövdüğünü ifade etmişti.
"Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin kitabından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Harry, Pazar gecesi Spare isimli kitabını tanıtmak için "60 Dakika" programına katıldı ve üvey annesi Camilla hakkında açıklamalarda bulundu.
'Camilla'nın imajını düzeltmesi gerekiyordu. İngiliz basınıyla güçlü bağlantılarının olması onu tehlikeli biri yapıyor. Her iki tarafta da bilgi alışverişi için büyük bir istek vardı. Hieyarşi üzerine inşa edilmiş bir ailede Kraliçe Eşi olma yolunda ilerlerken sokakta kalacak insanlar ve cesetler olacaktı. Ben de kendimi o cesetlerden biri gibi hissettim.'