Sinan Akçıl’dan çocuk itirafı! Eski sevgililer listesinde Hadise, İzel, Ebru Şallı, Burcu Kıratlı olan Sinan Açıl ’4 eşim var’ demişti...

Bilic'in "İmam nikahı bağımlılığı nedir?" sözlerini de şöyle yanıtlamıştı: "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?"