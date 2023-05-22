Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı! Eski sevgililer listesinde Hadise, İzel, Ebru Şallı, Burcu Kıratlı olan Sinan Açıl '4 eşim var' demişti...
Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı! Eski sevgililer listesinde Hadise, İzel, Ebru Şallı, Burcu Kıratlı olan Sinan Açıl '4 eşim var' diyerek 4 kez imam nikâhı kıydırdığını itiraf etmişti. 19 Mayıs'ı Ankara'da gençler ile kutlayan Akçıl doğum günü olan 20 Mayıs'ta İzmir'in Menemen ilçesindeki Çilek Festivali'nde sahne aldı. Akçıl'ın çocuk itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı! Eski sevgililer listesinde Hadise, İzel, Ebru Şallı, Burcu Kıratlı olan Sinan Açıl '4 eşim var' demişti...
Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanmasıyla uzun süre konuşulan Sinan Akçıl, Danla Bilic'in YouTube programında evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulunmuştu. Akçıl, Danla Bilic'in "Çok inançlı biriymişsin, böyle bir bilgi edindim" sözlerine "Doğru evet, Umre yaptım" sözüyle karşılık vermişti.
Bilic'in "İmam nikahı bağımlılığı nedir?" sözlerini de şöyle yanıtlamıştı: "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?"
Sinan Akçıl, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs'ı Ankara'da gençler ile kutlayan Akçıl doğum günü olan 20 Mayıs'ta İzmir'in Menemen ilçesindeki Çilek Festivali'nde sahne aldı. Festival alanını dolduran binlerce kişiyle adeta halk korosunu oluşturan Akçıl yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akçıl sahnede performansına devam ederken bir anda müziğin durması ile şaşkınlık yaşarken devamında led ekranlara yansıtılan annesi Gaye Nadide Çağlayan'ın görüntüsü ve doğum günü kutlaması Akçıl'ı duygulandırdı.