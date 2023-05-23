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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın o görüntüsü dillere düştü "Şeyma Subaşı'nın yolunda ikinci Şeyma geliyor"

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın o görüntüsü dillere düştü "Şeyma Subaşı'nın yolunda ikinci Şeyma geliyor"

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya soluğu Coachella 2023'te almıştı. Sosyal medyada 'Şeyma Subaşı kokan hareketler' yorumlarına maruz kalan Altunkaya yine aynı yorumlarla karşı karşıya.

23.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:39
Acun Ilıcalı’nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın o görüntüsü dillere düştü Şeyma Subaşı’nın yolunda ikinci Şeyma geliyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.

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Acun Ilıcalı’nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın o görüntüsü dillere düştü Şeyma Subaşı’nın yolunda ikinci Şeyma geliyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı’nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın o görüntüsü dillere düştü Şeyma Subaşı’nın yolunda ikinci Şeyma geliyor

Geçtiğimiz günlerde Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı’nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın o görüntüsü dillere düştü Şeyma Subaşı’nın yolunda ikinci Şeyma geliyor

Daha sonra Acun Ilıcalı o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın o görüntüsü dillere düştü Şeyma Subaşı’nın yolunda ikinci Şeyma geliyor

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya Coachella festivalindeki tarzıyla da çok konuşulmuştu.

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