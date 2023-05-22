Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek, Hande Erçel... Ünlüler yaz sezonunu açtı bikini ve mayolar yarıştı
Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek, Hande Erçel... Ünlüler yaz sezonunu açtı bikini ve mayolar adeta yarıştı. Kimi teknede kimi deniz yatağında kimi ise iskelede poz verdi ünlüler şimdiden yaz sezonu için şıklık yarışına girdi. Görenler, "Bu yaz plajlar defileye dönecek belli" yorumları yaptı.
22.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:34
Merve Oflaz, Burcu Esmersoy, Buçe Buse Kahraman, Hilal Altınbilek, Hande Erçel... Ünlüler yaz sezonunu açtı bikini ve mayolar adeta yarıştı.