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Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!

Yeni albümleri için çalıştıklarını belirten ünlü şarkıcıların keyifleri yerindeydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Sinan Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı" deyince Ortaç "Yalan, öyle bir şey yok. Olunca söyleyeceğim" diye karşılık verdi. İkiliye "Siz de Mustafa Sandal gibi kitap yazmayı düşünüyor musunuz?" sorulunca Sinan Akçıl "Ben kitap değil, ansiklopedi yazacağım" diye espri yaptı.

19.01.2020 18:12 - Son Güncelleme: 19.01.2020 18:12
Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!

Keyfi gayet yerinde olan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sinan Akçıl, arkadaşı Serdar Ortaç'a sık sık şakalar yapınca kahkahalar havada uçuştu.

Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!

Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı" deyince; Serdar Ortaç "Yalan yalan, öyle bir şey yok. Ama olunca söyleyeceğim" dedi.

Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!

Ardından gazetecilerin, "Siz de Mustafa Sandal gibi kitap yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Sinan Akçıl, "Ben kitap değil, ansiklopedi yazacağım" diyerek Mustafa Sandal'ı tiye aldı.

Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!

Geçtiğimiz günlerde 'Beni Ağlatma' adlı kitabı raflardaki yerini alan Mustafa Sandal, hayatına giren kadınlardan; kariyer serüvenine birçok konuyu merak edenler için kitabında anlattı.

Sinan Akçıl: Serdar'ın kalbi tekrar çarpıyor!
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