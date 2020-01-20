Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke ettı! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

17 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı döneme damga vurmuşlardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili geçtiğimiz aylarda Çocuklar Duymasın'ın son bölümüyle veda etti. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

20.01.2020 06:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





