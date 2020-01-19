Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...
İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan 'Feroz Ödülleri'nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı. Başarılı oyunculuk performansıyla iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi. sırasında, geceye damga vuran oyuncu Celia Freijeiro'nun elbisesi düştü. İç çamaşırı kullanmayan genç oyuncu üstsüz kaldığı anlar canlı yayına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada olay oldu.
19.01.2020 17:39
- Son Güncelleme: 19.01.2020 17:39
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