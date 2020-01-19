GaleriMagazin

Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...

İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan 'Feroz Ödülleri'nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı. Başarılı oyunculuk performansıyla iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi. sırasında, geceye damga vuran oyuncu Celia Freijeiro'nun elbisesi düştü. İç çamaşırı kullanmayan genç oyuncu üstsüz kaldığı anlar canlı yayına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada olay oldu.

19.01.2020 17:39 - Son Güncelleme: 19.01.2020 17:39
Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...

İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan 'Feroz Ödülleri'nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı. Başarılı oyunculuk performansıyla iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi.

Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...

'Vida Perfecta' isimli dizinin yıldızı olan oyuncu hiç beklemediği bir olayla şok oldu. Canlı yayına katılan ve stüdyodakilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu ve arkadaşları sevinç çığlıkları atıp zıplarken, olanlar oldu.

Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...

Freijieiro'nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi zıpladığı anda düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında birkaç saniyeliğine göründü.

Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...

Genç oyuncu, yaşananları; sosyal medya hesabından da paylaştı. Freijieiro, "Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. Göğüs uçlarına özgürlük" diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.

Ünlü oyuncunun elbisesi canlı yayında düştü üstelik iç çamaşırı da yoktu...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Ürek'i acı gününde dostları yalnız bıraktı! Ablası Sevgi Salgın son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Ürek'i acı gününde dostları yalnız bıraktı! Ablası Sevgi Salgın son yolculuğuna uğurlandı