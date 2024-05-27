6 gün önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan çekirdek aile paylaşımı! Minik kızını ilk kez paylaştı! İlk yorum Esra Erol ve Özge Törer’den...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçen günlerde müjdeli haber geldi. Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce dünyaevine giren ünlü oyuncu, Mira Milena adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Doğumdan 6 gün sonra ise ünlü oyuncudan çekirdek aile paylaşımı geldi. Atiksoy, kızı Mira Milena ile ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun çekirdek aile paylaşımına ilk yorumlar ise Esra Erol ile Kuruluş Osman dizisindeki rol arkadaşı Özge Törer'den geldi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızı...