SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Galatasaraylı ünlü isimlerden ise paylaşımlar peş peşe geldi. Ünlüler sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı! İşte Berkay Şahin'den Demet Akbağ'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Emre Altuğ'a ünlü aslanların şampiyonluk paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:01 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:24
2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları... 1

Konya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken Galatasaraylı ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi.

2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları... 2

Ünlüler sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı. İşte Berkay Şahin'den Demet Akbağ'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Emre Altuğ'a ünlü aslanların şampiyonluk paylaşımları...

2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları... 3

KIVANÇ TATLITUĞ

SON DAKİKA