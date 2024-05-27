2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Galatasaraylı ünlü isimlerden ise paylaşımlar peş peşe geldi. Ünlüler sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı! İşte Berkay Şahin'den Demet Akbağ'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Emre Altuğ'a ünlü aslanların şampiyonluk paylaşımları...