Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi savcılığa ihbar etti: "Psikolojim bozuldu"
Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi, savcılığa ihbar etti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan onlarca kullanıcıyı savcılığa ihbar etti. 'Hakaretler nedeniyle psikolojim bozuldu' diyen Sinan Akçıl, kendisine hakaret eden kullanıcıların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
03.01.2023 09:54 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:56
"PSİKOLOJİM BOZULDU"
Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi, savcılığa ihbar etti.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.