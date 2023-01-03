Sinan Akçıl Ekşi Sözlük için harekete geçti! O sözleri affetmedi savcılığa ihbar etti: "Psikolojim bozuldu"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını ileri süren Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.