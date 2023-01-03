Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi ortaya çıktı Aybüke'yi yerden yere vurdu: "Her şeyi proje, narsist, egoist estetik parasını ben ödedim"
5 yıl aradan sonra geri dönen Kısmetse Olur sosyal medyada çok konuşuluyor. Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanan programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aybüke Çangal. Tolga Kandemir'le yarışmanın başından bu yana yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu geçtiğimiz günlerde. Çangal bu kez bambaşka iddialarla gündemde. Yarışmaya girerken bir sevgilisi olduğu iddia edilen Aybüke Çangal'ın sevgilisi ortaya çıktı. Tabi eski sevgilisi olarak. Ve Aybüke Çangal hakkında öyle açıklamalar yaptı ki yenir yutulur cinsten değil...
03.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:39
5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da milyonlarca izlenme oranlarına ulaşıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacıları da dikkat çekiyor.
Şimdi ise Kısmetse Olur evinin favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke'nin eski hali ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.