Sinan Akçıl durdu durdu bombayı patlattı Defne Samyeli’yle aşk itirafı geldi! Bununla da yetinmedi Hadise, Ebru Şallı tek tek...

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE

'2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı, eski sevgilileri için yaptırdığı dövmelerden bahsederken, "Hadise ile birlikteyken çok güzel işler çıkardın" yorumuna, "Ayrılalı uzun süre oldu. O günden beri de görmüyorum. Otilia dövmesini kapattım. Hadise ve Ebru Şallı dövmelerini kapattım. Yani, bu ne abi!" karşılığını verdi.