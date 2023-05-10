Sinan Akçıl durdu durdu bombayı patlattı Defne Samyeli'yle aşk itirafı geldi! Bununla da yetinmedi Hadise, Ebru Şallı tek tek...
Bir dönem magazin dünyasının hızlı çapkını olarak anılan Sinan Akçıl, her şeyi geride bırakıp gönlünü Burcu Kıratlı'ya kaptırmış ve 2018'de dünyaevine giren Akçıl ile Kıratlı 2 kez evlenip boşanarak 2022 yılında resmen bağlarını koparmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı imam nikahı açıklamasıyla gündem olan Sinan Akçıl bu kez Defne Samyeli itirafıyla olay oldu. Yetmedi üzerine bir de Hadise ve Ebru Şallı olmak üzere eski aşkları hakkında konuştu. İşte detaylar...
Sinan Akçıl, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan Mayıs 2022'de boşandıktan kısa süre sonra 'Survivor 2021' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.
Aleyna aşkı uzun ömürlü olmayan müzisyenin ismi Defne Samyeli ile anılmıştı. İddiaya göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Akçıl ile çalışan Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı.
"KESİNLİKLE" DİYEREK YALANLADI!
Geçtiğimiz ocak ayında Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'dan, "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" sözleriyle, net bir dille yalanlama gelmişti.
İTİRAFLAR PEŞ PEŞE
'2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı, eski sevgilileri için yaptırdığı dövmelerden bahsederken, "Hadise ile birlikteyken çok güzel işler çıkardın" yorumuna, "Ayrılalı uzun süre oldu. O günden beri de görmüyorum. Otilia dövmesini kapattım. Hadise ve Ebru Şallı dövmelerini kapattım. Yani, bu ne abi!" karşılığını verdi.