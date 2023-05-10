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Haberler Magazin Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! "En güzel gelin"

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! "En güzel gelin"

1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa'nın evleneceği iddia edilmişti. Bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Melisa'nın bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı.

10.05.2023 17:09 - Son Güncelleme: 10.05.2023 17:09
Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! En güzel gelin

Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu bir süredir birlikte.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! En güzel gelin

Çiftin geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı attığı iddia edilmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! En güzel gelin

Önce elinde yüzük kutusuyla görünen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ardından Melisa Ural'ın parmağında görülen yüzük detayı akıllara evliliğin çok yakın olduğunu getirmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! En güzel gelin

Tüm bu yaşananlardan sonra Melisa Ural'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural evleniyor mu? Bekarlığa veda paylaşımları kafaları karıştırdı! En güzel gelin

Ural'ın yaptığı bekarlığa veda paylaşımları "Melisa evleniyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

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