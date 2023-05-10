Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir hakkında bir ilk "Çok sevdiğim..." Sevgili oldukları iddia edilen Yalı Çapkını'nın yıldızları...
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in Urla'ya tatile gitmesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. Afra Saraçoğlu aşk iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...
10.05.2023 15:28 - Son Güncelleme: 10.05.2023 15:45
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.