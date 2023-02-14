Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği anları anlattı: "Devlet tüm gücüyle sahada, ülkeme olan inancım ve bağlılığım daha da perçinlendi"
Sinan Akçıl deprem bölgesinde geçirdiği anları anlattı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Felaket, büyük yıkıma neden olurken çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Şarkıcı Sinan Akçıl, asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrası depremzedelere moral olmak, onlara yardım etmek için önce Hatay'a ardından İskenderun ve Osmaniye'ye gitti. "Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi." diyen Sinan Akçıl, "Devlet tüm gücüyle sahada yaraları sarmaya çalışıyor, ülkeme olan inancım ve bağlılığım daha da perçinlendi" dedi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrası depremzedelere moral olmak, onlara yardım etmek için önce Hatay'a ardından İskenderun ve Osmaniye'ye gitti.
Osmaniye'de öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya gelen Akçıl, deprem bölgesindeki izlenimlerini şöyle aktardı:
"Öncelikle tabii ki ülkeme baş sağlığı diliyorum. Yaraları çok kısa sürede saracağımıza inanıyorum... Depremin 3. gününden itibaren oradaydım. Hatay'dan başladık, sonra Kırıkhan'a, oradan İskenderun ve Osmaniye'ye geçtikten sonra Adana'ya geldim. Buradan da İstanbul'a döneceğim."
"Tabii ki çok hüzünlü anlar yaşadık. Özellikle Hatay Antakya'da. Birçok kurtarma operasyonuna şahit oldum. Ülkemin bu zor süreçte nasıl kenetlendiğini görmek umut vericiydi."