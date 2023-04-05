Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”
Gençlik ve Spor Bakanlığının "GSB Hep Yanında" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Sinan Akçıl, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Afetzedelerle bir araya gelen Akçıl, "İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey, çok zor durumda olsalar bile 'Allah devletimizden razı olsun' cümlesidir. Bu beni çok etkiliyor" dedi. İşte detaylar...
05.04.2023 00:14 - Son Güncelleme: 05.04.2023 00:14
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için Hatay'da bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, afetzedelerle bir araya geliyor.