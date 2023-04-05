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Haberler Magazin Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Gençlik ve Spor Bakanlığının "GSB Hep Yanında" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Sinan Akçıl, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Afetzedelerle bir araya gelen Akçıl, "İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey, çok zor durumda olsalar bile 'Allah devletimizden razı olsun' cümlesidir. Bu beni çok etkiliyor" dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
AA
05.04.2023 00:14 - Son Güncelleme: 05.04.2023 00:14
Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için Hatay'da bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, afetzedelerle bir araya geliyor.

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Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Gençlik ve Spor Bakanlığının "GSB Hep Yanında" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Akçıl, Gaziantep ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin ardından İskenderun'a geldi.

Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Akçıl, ziyaret ettiği Sakarya Mahallesi'ndeki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Çocuklara oyuncak dağıtıp, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren şarkıcı, çadır kentte görevli ekiplerle görüştü.

Sinan Akçıl deprem bölgesinde! Depremzedeleri yalnız bırakmadı! “İnsanların ağızından duyduğum en önemli şey...”

Sinan Akçıl, ziyaret ettiği barınma alanlarında inanılmaz insanlarla tanıştığını söyledi.

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