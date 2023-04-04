Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...
7 ay önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Evi terk ettiği öne sürülen Özdemir, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı. Ancak takip eden günlerde Özdemir'in evlilik yüzüğünü takmadığı görülmüştü. Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıkan Oğuzhan Koç'un da parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Tüm bunlar yaşanırken Özdemir'den çok konuşulan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, çimler üzerine uzanarak verdiği bahar pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz...
04.04.2023 23:25 - Son Güncelleme: 04.04.2023 23:25
7 ay önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen haftalarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi.