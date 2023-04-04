Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.