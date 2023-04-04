RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

7 ay önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Evi terk ettiği öne sürülen Özdemir, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı. Ancak takip eden günlerde Özdemir'in evlilik yüzüğünü takmadığı görülmüştü. Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıkan Oğuzhan Koç'un da parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Tüm bunlar yaşanırken Özdemir'den çok konuşulan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, çimler üzerine uzanarak verdiği bahar pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz...

takvim.com.tr
04.04.2023 23:25 - Son Güncelleme: 04.04.2023 23:25
Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

7 ay önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen haftalarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi.

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Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

Yaşadıkları tartışma sonrası evi terk ettiği konuşulan Özdemir, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak iddialara açıklık getirdi.

Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.

Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

Demet Özdemir sere serpe uzanarak bahar pozunu verdi! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!"

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