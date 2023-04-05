46 yaşındaki Ebru Şallı tenis kortundan peş peşe yayınladı! Yüzündeki değişim dikkat çekti! “Bu yeni yüzünüz olmamış...”
Uğur Akkuş ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olan Ebru Şallı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü model, sosyal medya hesabında tenis kortunda verdiği pozları peş peşe yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşımda Şallı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. Bir takipçisi, Şallı'ya "Bu yeni yüzünüz olmamış. Doğal halinizin neresini beğenmemiştiniz? Yazık olmuş" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...
05.04.2023 01:13 - Son Güncelleme: 05.04.2023 01:13
Ünlü model Ebru Şallı, geçen günlerde eşi Uğur Akkuş ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Attığı her adımla dikkat çeken olan Ebru Şallı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.