Simge Sağın’dan Mauro Icardi’ye kalpli cevap! Sosyal medya yanıp kavruldu! Beşiktaş’ı takipten çıkan Simge’den şoke eden hamle...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı gollerden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla da çok konuşulan Icardi, konu hakkında "Şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Taraftarla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor" dedi. Şarkının sahibi Simge Sağın'dan da Mauro Icardi'ye dikkat çeken bir hamle geldi. Icardi'ye kalple karşılık veren Simge'nin Beşiktaş'ı takipten çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ikilinin sosyal medya hamlesi çok konuşuldu. İşte detaylar...
27.02.2023 23:46 - Son Güncelleme: 28.02.2023 00:08
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Icardi, attığı gollerden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla da çok konuşuldu.
Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta iki gol atan Arjantinli forvet Mauro Icardi, maçtan sonra ise konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi.
Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, son olarak ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı.