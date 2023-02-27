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Haberler Magazin 45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü model Deniz Akkaya, son yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "Ayşe'yi soranlara" başlıklı bir açıklamada bulunan Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akkaya'nın açıklamasının ardından ünlü modelin kızı Ayşe de merak konusu oldu. Ayşe'nin son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş", "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Deniz Akkaya'nın gözünden sakındığı kızı...

takvim.com.tr
27.02.2023 22:53 - Son Güncelleme: 27.02.2023 22:53
45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

"Ayşe'yi soranlara" başlıklı bir açıklamada bulunan Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "Ayşe'yi soranlara... Kendisi çok çok iyi, domuz gribini atlattı. Hoş bütün sınıf oldu ama hepsi çok iyi.

45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

Dersleri müthiş. Kendisi ile aramız fena değil. Sağlam gençler geliyor bu ülkeye, gururla yazmak istedim bunu"

45’lik Deniz Akkaya’nın biricik kızına bakın! Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son halini gören dilini ısırdı...

Akkaya'nın açıklamasının ardından ünlü modelin kızı Ayşe de merak konusu oldu. Ayşe'nin son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş", "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

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