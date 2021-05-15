Simge Sağın’dan bomba itiraf! “Param yetmedi” dedi o gerçeği açıkladı meğer Murat Boz ile...
Simge Sağın'dan bomba itiraf! 'Mış Mış', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' adlı şarkılarıyla müzik piyasasını kasıp kavuran ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtirafları peş peşe sıralayan 39 yaşındaki popçu, meslektaşı ve okul arkadaşı Murat Boz ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Simge Sağın'ın açıklamalarından satır başları…
15.05.2021 20:06
- Son Güncelleme: 15.05.2021 20:06
Bir YouTube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Sağın, şarkı seçimi ve başarısı hakkında şunları söyledi: "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum.
Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İçgüdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum"
"SOKAKTA OTURDUM, AĞLADIM"
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım.
Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum'da sokakta oturdum ve 'sonunda oldu' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı"
"İÇİMDE HALEN UKDEDİR"
Sağın, okul arkadaşı Murat Boz'u çok sevdiğini belirterek meslektaşıyla ilgili şöyle konuştu: "Yıllar önce 'Geri Dönüş Olsa' şarkısı bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. O şarkıyı Murat Boz aldı, elimden gitti.