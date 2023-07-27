Simge konser sırasında yere çöküp hıçkıra hıçkıra ağladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu! “Icardi olsa o da ağlardı...”

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak İzmir'de sahneye çıktı. Ancak konser sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Simge'nin sevilen şarkılarını seslendiği anlarda elektrikler kesildi. Kesintiye rağmen konserine devam eden şarkıcı, hayranlarının o anlarda yaptığı jestle gözyaşlarına hakim olamadı ve sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı. O anları görenler ise "Icardi olsa o da ağlardı" yorumunda bulundu. İşte haberin detayları...