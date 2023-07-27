Melisa Döngel "Afra Saraçoğlu asla güzel değil" yorumunu beğendi! Fanlar çılgına döndü! Melisa'dan jet açıklama! “Beğenmek zorunda mıyız...”

Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, bu kez meslektaşı Melisa Döngel'in sosyal medyada beğendiği bir paylaşımla gündeme geldi. Döngel, sosyal medyada Afra Saraçoğlu için yapılan "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumunu beğenince ortalık karıştı. Saraçoğlu'nun fanları Döngel'i yorum yağmuruna tutarken ünlü isimden tepkilere jet yanıt geldi. İşte sosyal medyaya damga vuran olayın detayları...