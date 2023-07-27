Kim der 40 yaşında! Bergüzar Korel bornozlu pozunu paylaştı! "Duş için kalktım" Halit Ergenç’in üç çocuğunun annesi en cesur haliyle...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, ailesi ile çıktığı tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Tatil pozlarında sıcaklardan yakınan ünlü oyuncu, İstanbul'a döndü. Döner dönmez iş başı yapan ünlü oyuncu, sosyal medyada yayınladığı son pozla ise dikkat çekti. Bornozuyla kamera karşısına geçen Korel, hem paylaşımına düştüğü not hem de doğal güzelliğiyle çok konuşuldu. İşte Bergüzar Korel'in bornozlu paylaşımı...
Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçen günlerde ailesi ile çıktığı tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Tatil pozlarında sıcaklardan yakınan ünlü oyuncu, İstanbul'a döndü. Döner dönmez iş başı yapan ünlü oyuncu, sosyal medyada yayınladığı son pozla ise dikkat çekti.