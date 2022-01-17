Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor! Semih Ertürk’ün eski sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı

Kimileri EDHO'dan kimileri de Gönül Dağı'ndan tanıyor. Sevilen oyuncu Semih Ertürk özel hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Ertürk'ü Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Taner' karakteriyle hatırlayanlar da yok değil. Her iki projede de adından söz ettirmeti başaran başarılı oyuncunun eski aşkı gündem oldu.