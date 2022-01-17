Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor! Semih Ertürk'ün eski sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk hem başarılı oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizide yıldızı parlayan Ertürk daha önce de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Taner' rolüyle karşımıza çıkmıştı. Oyunculuğu kadar özel özel hayatıyla da konuşulan Semih Ertürk'in geçmişte aşk yaşadığı ismi duyanlar donakalıyor. Meğer ünlü bir balerinle birliktelik yaşamış. Semih Ertürk'ün eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Kimileri EDHO'dan kimileri de Gönül Dağı'ndan tanıyor. Sevilen oyuncu Semih Ertürk özel hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Ertürk'ü Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Taner' karakteriyle hatırlayanlar da yok değil. Her iki projede de adından söz ettirmeti başaran başarılı oyuncunun eski aşkı gündem oldu.
1993 İstanbul doğumlu Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.
Son olarak da TRT1'in Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakteriyle karşımıza çıktı. Semih Ertürk, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor. Ertürk'ün, geçmişte ünlü balerin İlayda Binzet ile birlikte olduğu iddia edildi.