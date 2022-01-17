İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! "Vasiyeti var, eşi söyledi"

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Demet Akalın bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi.