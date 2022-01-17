İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! "Vasiyeti var, eşi söyledi"
İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisiyle ilgili kısmı ifade ederken gözyaşlarına da hakim olamayan Demet Akalın, açıklamasında "İbrahim Erkal'ın karısı söylemiş bunu" dedi.
"VASİYETİ VAR, EŞİ SÖYLEDİ"
İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı!
Demet Akalın konuk olduğu programın son dakikalarında yaptığı bir açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı. Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal vasiyetinde Demet Akalın'ın da adını geçirmiş.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Demet Akalın bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi.