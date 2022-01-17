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Haberler Magazin İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! "Vasiyeti var, eşi söyledi"

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! "Vasiyeti var, eşi söyledi"

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisiyle ilgili kısmı ifade ederken gözyaşlarına da hakim olamayan Demet Akalın, açıklamasında "İbrahim Erkal'ın karısı söylemiş bunu" dedi.

17.01.2022 16:51 - Son Güncelleme: 17.01.2022 17:34
İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Vasiyeti var, eşi söyledi

"VASİYETİ VAR, EŞİ SÖYLEDİ"

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı!

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İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Vasiyeti var, eşi söyledi

Demet Akalın konuk olduğu programın son dakikalarında yaptığı bir açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı. Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal vasiyetinde Demet Akalın'ın da adını geçirmiş.

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Vasiyeti var, eşi söyledi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Demet Akalın bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi.

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Vasiyeti var, eşi söyledi

2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti İbrahim Erkal...

İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Demet Akalın gözyaşları içinde açıkladı! Vasiyeti var, eşi söyledi

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vurdu İbrahim Erkal... 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk ve gözü yaşlı eş Filiz Akgün'ü bıraktı.

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