Şeyma Subaşı ayrıldı ablası Kübra Açıl dibinden ayrılamıyor! Acun Ilıcalı talimat verdi eski baldınız Survivor ailesine dahil oldu

Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından Survivor Panaroma da sezona başladı. Geçtiğimiz yı lprogramda Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Melisa Emirbayer, Mert Öcal ve Gökhan Özdemir vardı. Bu sene ise sunucu koltuğunda değişiklikler oldu. Hafta içi yayınlanacak olan Panaroma'nın sunucuları kimler olacak merak edilirken, izleyicileri şaşırtan bir isim geldi.