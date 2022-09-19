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Haberler Magazin Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Okul hayatına son verip mankenlik yapmaya başlayan Petek Dinçöz, ilerleyen zamanlarda oyunculuğa ve şarkıcılığa da soyundu. 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile 2022 yılında boşanan şarkıcı, son olarak çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yaptığı evlilikle adından söz ettirdi. Dinçöz şimdi ise Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan ile gündem oldu. Uzun bir aradan sonra oğluyla paylaşım yapan Dinçöz kısa sürede sosyal medyaya damga vururken İrfan Aslan'ın son hali dikkat çekti. Aslan için "Babasının kopyası" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün gözünden sakındığı oğlu...

19.09.2022 22:45 - Son Güncelleme: 19.09.2022 23:07
Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, mankenlik ile başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek uzun yıllar adından söz ettirdi.

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Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Özellikle 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile 2022 yılında boşanan şarkıcı, son olarak çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin manşetlerini süsledi.

Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Dinçöz şimdi ise Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan ile gündeme geldi.

Petek Dinçöz gözünden sakındığı oğlunu uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı! Gören inanamadı! Babası Serkan Kodaloğlu’nun aynısı...

Dinçöz, sosyal medya hesabında oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve İrfan Aslan'la verdiği pozları yayınladı.

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