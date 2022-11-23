Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

O Ses Türkiye yarışması ile yıllarca birlikte çalışan Acun Ilıcalı ve Hadise'nin şimdilerde yeni bir proje için görüştükleri iddia edildi. Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde boşanan ünlü şarkıcı bir süredir konserleri ile gündeme geliyor. Son olarak uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda jüri üyesi olarak boy göstereceği konuşuluyor. Hadise'nin yanı sıra projede Murat Boz'un da olacağı sosyal medyada konuşulanlar arasında. İşte detaylar...