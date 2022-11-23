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Haberler Magazin Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler'den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler'den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Hadise ile boşandıktan sonra da gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler, son olarak Kuveytli güzel Rawan Bin Hussain'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

23.11.2022 10:36 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:36
Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

O Ses Türkiye yarışması ile yıllarca birlikte çalışan Acun Ilıcalı ve Hadise'nin şimdilerde yeni bir proje için görüştükleri iddia edildi. Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde boşanan ünlü şarkıcı bir süredir konserleri ile gündeme geliyor. Son olarak uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda jüri üyesi olarak boy göstereceği konuşuluyor. Hadise'nin yanı sıra projede Murat Boz'un da olacağı sosyal medyada konuşulanlar arasında. İşte detaylar...

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Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Ancak birlikteliklerinin reklam olduğu iddia edildi. Buna göre dedikodulardan bunalan iş insanı çareyi Rawan Bin Hussain ile anlaşma yaparak buldu.

Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Reklam aşkı için yaklaşık 95 bin TL verdiği öne sürüldü.

Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Bir diğer yandan Hadise, boşanmadan önce eski eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal ettiği ve 4 ayda 6 milyon TL zarar ettiği de magazin gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi .

Şimdi de Acun Ilıcalı projesi ile gündemde! Sosyal medya çalkalandı! Mehmet Dinçlerler’den boşanan Hadise paraya para demiyor! Öyle bir işe imza attı ki..

Resmi boşanma gerçekleştirdikten sonra konserlerine kaldığı yerden yoğun şekilde devam eden ünlü şarkıcı hem zararını misliyle karşıladı hem de servetine servet kattı.

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